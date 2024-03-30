مصادر عين التينة لـ الجديد: الرئيس نبيه بري لن يردّ على إتهامات البطريرك ولن يسمح أن تتحول الأزمة الى شيعية مسيحية

مصادر دبلوماسية لـ الجديد: لقاء سفراء الخماسية مع البطريرك يأتي بعد صدور مواقف سياسية حول الرئاسة عن الصرح ويهدف اللقاء الى عدم تغييب المرجعيات المسيحية