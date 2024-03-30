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2024-03-30 | 14:02
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مصادر عين التينة لـ الجديد: الرئيس نبيه بري لن يردّ على إتهامات البطريرك ولن يسمح أن تتحول الأزمة الى شيعية مسيحية
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