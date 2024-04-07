مراسل الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة حول زيارة البطريرك الراعي إلى مركز القوات في جبيل

النائب الياس حنكش من مركز "القوات" في مستيتا بجبيل لـ الجديد: "يلي بصيب القوات بصيب الكتائب" ونحن مؤمنون بمنطق الدولة ولكن "اذا ما في دولة خلي كل واحد ياخد حقه بإيده"