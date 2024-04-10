معلومات الجديد: وليد جنبلاط توجه الى باريس في زيارة سياحية وإستكشافية للمستجدات رئاسيا وإقليميا سيتخللها لقاءات مع بعض المسؤولين الفرنسيين

معلومات الجديد : لقاء السفير السعودي وليد البخاري مع الرئيس بري يندرج ضمن زيارة ثنائية منفصلة عن لقاءات اللجنة الخماسية أما لقاءات سفراء اللجنة الخماسية مع الرؤساء و المسؤولين فستحدد الأسبوع المقبل