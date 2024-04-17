مصادر الجديد: زيارة هوكشتاين الاخيرة الى لبنان سببت نوعا من الجدل بين اعضاء الخماسية لانها خلقت تداخلا بين ملفي الحدود والرئاسة فيما الخماسية تسعى للفصل بينهما