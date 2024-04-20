معلومات الجديد: تجميد مسعى الخماسية الرئاسي يعود إلى اصطدامهم برفض المعارضة للحوار ولآلية بري ورئاسته

معلومات الجديد: فرنجية قدم امام وفد الخماسية برنامجه الرئاسي و"الاصلاحات" مقابل سؤال اللجنة عن امكانية انسحابه لصالح المرشح الثالث في حال عدم قدرته على تغيير نتيجة جلسة 14 حزيران