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معلومات الجديد: اتصالات حكومية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة في حال تأمين النصاب
2024-04-22 | 04:13
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معلومات الجديد: اتصالات حكومية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة في حال تأمين النصاب
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معلومات الجديد: اتصالات حكومية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة في حال تأمين النصاب
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عضو تكتّل لبنان القوي النائب سليم عون لـ وهلق شو: لم نطرح على اللجنة الخماسية سلّة أسماء وما يهمنا هو إنتخاب رئيس يستطيع حلّ "المشكل" لا تعقيده
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