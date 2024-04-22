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مراسلة الجديد: وصول مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي على رأس وفد الى عين التينة للقاء الرئيس بري
2024-04-22 | 05:09
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مراسلة الجديد: وصول مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي على رأس وفد الى عين التينة للقاء الرئيس بري
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