معلومات الجديد: الوفد النيابي الى واشنطن سمع ان سليمان فرنجيه "ما بيمشي "وانتخابه رئيسا يعني تمرير هدية لايران كما سمعوا اشادة ً بقائد الجيش

#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية

#الياس_المر لـ #الجديد: مشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية