علي أبو شاهين: مستمرون بممارسة حقنا إنطلاقاً من جنوب لبنان وبالتنسيق مع الحزب

مراسل الجديد: شعبة المعلومات توقف المعتدي على المحامية سوزي أبو حمدان المدعو مهدي إبراهيم الموسوي في برج البراجنة وتمّ تسليمه الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية