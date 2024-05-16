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يوم المنامة العربي بتفاصيل المواقف واللقاء مباشرة من البحرين في النشرة بعد قليل
2024-05-16 | 12:43
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يوم المنامة العربي بتفاصيل المواقف واللقاء مباشرة من البحرين في النشرة بعد قليل
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خاص الجديد
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المواقف
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النائب وضاح الصادق لـ #الجديد: قرار جلسة الامس كان قد اتُخذ سابقاً والاشكالية تكمن بآلية تطبيق التوصيات التي يتم وضعها
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