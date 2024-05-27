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رفعت البدوي لـ هنا بيروت: حزب الله لم يخفِ نواياه والمعادلة الجديدة بوجه "إسرائيل" اليوم هي "إذا بتجنّ منجنّ عليك"
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بيروت:
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