رفعت البدوي لـ هنا بيروت: حزب الله لم يخفِ نواياه والمعادلة الجديدة بوجه "إسرائيل" اليوم هي "إذا بتجنّ منجنّ عليك"

مصادر الجديد: الدوحة مستمرة في استضافة الكتل النيابية إذ ستستقبل وفداً قواتيا في 2 حزيران ضمن اطار حث اللبنانيين على التشاور من أجل تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وحتى الساعة لا نضوج لأيّ حوار أو تشاور