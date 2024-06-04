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مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
مصادر الجديد: الوفد القواتي يبحث الملف الرئاسي في الدوحة ولم يقدم القطريون أي حل متكامل ولم يقاربوا الاسماء الرئاسية
مصادر الجديد: الوفد القواتي يبحث الملف الرئاسي في الدوحة ولم يقدم القطريون أي حل متكامل ولم يقاربوا الاسماء الرئاسية
مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب
مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب
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الطفلة لين طالب ضحية قضاء وتدخل سياسي بعد ظلم ذوي القربى.. في النشرة المسائية بعد قليل
2024-06-04 | 12:47
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