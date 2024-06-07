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خطار أبو دياب: التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به

2024-06-07 | 09:25
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خطار أبو دياب: التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به
خطار أبو دياب: التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به

قال الأستاذ في العلاقات الدولية خطار أبو دياب إن "موضوع لبنان سيُبحث في القمة الأميركية - الفرنسية وهو أولوية بالنسبة لفرنسا"، مشيراً الى أن "مهمة فرنسا ليست سهلة وفكر بايدن اليوم في الإنتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية وهو يريد تجميد الملف اللبناني".

أبو دياب، وفي حديث له عبر قناة "الجديد" ضمن برنامج "هنا بيروت"، أكد أن "التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به والمنطقة بصدد إعادة تركيبها"، مشدداً على أن "الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كان الأكثر صدقاً وهو حذّر من زوال لبنان السياسي".
وسأل: هل يجب على لبنان إنتظار الخارج دائماً أو يجب عليه المبادرة؟.
وتابع: "ليس من الضروري سماع كلمة بايدن وماكرون لأن لبنان ليس سيّد نفسه ولا يملك قرار مستقلّ"، مشيراً الى "الطرف الإيراني الذي يتفاوض مع أميركا بسلطنة عمان". 
وأكد الأستاذ في العلاقات الدولية أن "إيران تريد النووي ومكاسبها في الإقليم"، مضيفاً أن "التسوية ضرورية في لبنان ولكن هناك فرق بين التسوية والمهانة".
 
خطار أبو دياب: التعويل على قمة النورماندي أمر مبالغ به

خاص الجديد

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خطار أبو دياب

هنا بيروت

قمة النورماندي

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