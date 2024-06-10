وليد البعريني: إنقسام كبير في لبنان.. وقواعد الإشتباك مدروسة جنوباً

قال عضو تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني إن "الجو السياسي في لبنان المتابع لجبهة الجنوب يطمئن بأن قواعد الإشتباك مدروسة"، موضحاً أن "التكتّل يقف الى جانب لبنان بمواجهة "إسرائيل" التي لا تمتلك أي موقف ثابت حيث أن الشر هو سيد الموقف لديها".

البعريني، وفي حديث له ضمن برنامج هنا بيروت عبر قناة الجديد، أشار الى أن "ملف سلاح حزب الله تخطى الحدود وأصبح أكبر من لبنان"، مشدداً على أنه "مع سلاح الدولة ويجب تشريع سلاح الحزب".

وفي سياق آخر، كشف أنّ "لا شروط من رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل بشأن فكرة التشاور"، معتبراً أن "لا حلّ بين باسيل وبين الثنائي الشيعي بموضوع رئاسة الجمهورية".

وتابع البعريني: "لو كان هناك إرادة لإنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان حينها تسقط كل الشكليات لكن الأمور غير ناضجة الى اليوم"، لافتاً الى أن "هناك إنقسام رهيب في البلد وإنجاز الملف الرئاسي بعيد المنال اليوم وأنا أرى أن الموضوع قد يستغرق سنوات".

وأضاف: "الطبخة لم تنضج بعد ونحن سنستمر في تحرّكنا وفي تدوير الزوايا وطرحنا فكرة معيّنة لنزول الفريقين عن الشجرة وتحقيق تقدم بملف الرئاسة".

كما وأكد عضو تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" أن "القرار السعودي غير ناضج حتى يطالب بإنتخاب رئيس للجمهورية".













