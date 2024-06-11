ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية

أديب عبد المسيح لـ وهلق شو: الـ 1701 يبقى المرجع الصالح لكن العبرة تبقى في تنفيذه اليوم ومهمتنا كلبنانيين اليوم الاتفاق على بنود أساسية أهمها تحييد حرب غزة عن الاتفاق وعن رئاسة الجمهورية