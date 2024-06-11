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ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية
2024-06-11 | 06:21
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ناصر شرارة: مصادر في الخماسية غير متفائلة والاهتمام الاميركي يتركز على الحدود البرية
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