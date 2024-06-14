بالفيديو - إشتباك مسلّح في ميرنا الشالوحي.. وتوقيف قاتل العسكري

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "إستخبارات الجيش أوقفت المشتبه فيه بقتل أحد عسكريي الجيش بعد إشتباك مسلح وقع معه في ميرنا الشالوحي دون وقوع إصابات".

في السياق، أعلن الجيش اللبناني أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت في منطقة ميرنا الشالوحي من توقيف المواطن (غ.ص.) مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش ليل ١٣- ٢٠٢٤/٦/١٤، وذلك على أثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين الموقوف وعناصر الدورية".

ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في وقت سابق من اليوم، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 26 /5 /2003 بيروت.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

- الوضع العائلي: عازب.

نقل الجثمان بتاريخ 14/6/2024 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى منزل والده في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي - بيروت حيث يقام المأتم الساعة 16.15 ويوارى الثرى في جبانة الشهداء - الطيونة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 15 و16 /6 /2024 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل والده في بلدة برجا- حي الكروم – قرب سوبر ماركت ديانا – الطابق الثالث.