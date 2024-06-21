أنور رجا: حزب الله اليوم هو القوة الأساسية ونحن تحت مظلّته
قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا إن "لبنان بالنسبة لنا اليوم في موقع العزّ والفخر والثمن الذي دفعه كبير لكن يجب أن ننطلق من معادلة تقول اننا جسد واحد".
رجا، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج هنا بيروت، أشار الى أنه "عندما تمت إعادة صياغة المشهد في الجنوب أصبح حزب الله هو القوة الأساسية"، موضحاً أنه "في أي تحرّك عسكري نحن نحضر تحت مظلة الحزب".
وتابع القيادي في الجبهة الشعبية: "مع التطور العمراني أصبح هناك واقع ديموغرافي مختلف في منطقة الناعمة بالذات لذلك إقتضى الأمر إخلاء موقع تابع لنا وهو مستودع للشؤون الإدارية ما بين الناعمة والدامور".