أنور رجا​: حزب الله اليوم هو القوة الأساسية ونحن تحت مظلّته

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا إن "لبنان بالنسبة لنا اليوم في موقع العزّ والفخر والثمن الذي دفعه كبير لكن يجب أن ننطلق من معادلة تقول اننا جسد واحد".