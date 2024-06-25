بسام حمود: مقاومة العدو من ثوابتنا السياسية

حمود، وفي حديث له عبر قناة الجديد ضمن برنامج الحدث، أكد أنه "من ثوابتنا السياسية مقاومة العدو الإسرائيلي والمظاهر المسلحة هي تعبير رمزي ورسالة موجهة لـ "إسرائيل" وليس للداخل ومفاد الرسالة هذه أن كل إرهاب العدو لن يثني الشباب المقاوم عن محاربته".وأضاف: "ليس هناك أي تباين في وجهات النظر داخل الجماعة الإسلامية وهناك إجماع حول موضوع المقاومة، ونحن حزب قائم بذاته ولا يتلقى أي أوامر من أحد والأخوة لا يزالون في الميدان والدليل أن العدو يلاحقهم بإستمرار"، موضحاً أن "المئات من الشباب في الجماعة الإسلامية ينتظرون دورهم للدفاع عن أبناء شعبنا في وجه العدو".