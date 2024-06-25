معلومات الجديد: لقاء حصل بين بارولين وفرنجية الاثنين بعيداً من الاعلام في السفارة البابوية استمر لساعة ونصف وبحثٌ في الوضع المسيحي ورئاسة الجمهورية

معلومات الجديد: هنالك مسعى لعقد لقاء مع الرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين الاربعاء المقبل الا انَّ اللقاءَ لم يُحسمْ بعد بسبب اعتذار بعض الشخصيات عن الحضور نتيجة معارضتها عظة البطريرك