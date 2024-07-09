وليد فياض لـ #الجديد: نحن على تنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة التغذية ضرورية كما يجب أن يتزامن ذلك مع الجباية الرشيدة الفيول العراقي وحده لا يكفي