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أيمن شناعة لـ هنا بيروت: نحن متفائلون بإنشاء حكومة اتفاق وطني لإدارة شؤون غزة في اليوم التالي من الحرب ولن نسمح لأي تدخل سواء كان عربيًا أو غربيًا
2024-07-15 | 08:25
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أيمن شناعة لـ هنا بيروت: نحن متفائلون بإنشاء حكومة اتفاق وطني لإدارة شؤون غزة في اليوم التالي من الحرب ولن نسمح لأي تدخل سواء كان عربيًا أو غربيًا
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المسؤول السياسي لحركة حماس بجنوب لبنان أيمن شناعة لـ هنا بيروت: حماس أظهرت مرونة كبيرة بالمفاوضات مع الإسرائيليين ونحن اليوم نقف في وجه تعنت نتنياهو ومن يتبعه
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