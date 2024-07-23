الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توفيق الجند لـ الجديد: الموقف اليمني من القضية الفلسطينية هو موقف وجداني وطني متكامل يختلف التعبير عنه بحسب الظروف الدولية والإقليمية