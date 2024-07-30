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الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ الجديد: هناك تناقض حتى هذه اللحظة في الرواية الإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس و"إسرائيل" مسؤولة بشكل واضح عن الواقعة
2024-07-30 | 04:25
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الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ الجديد: هناك تناقض حتى هذه اللحظة في الرواية الإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس و"إسرائيل" مسؤولة بشكل واضح عن الواقعة
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الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ الجديد: هناك تناقض حتى هذه اللحظة في الرواية الإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس و"إسرائيل" مسؤولة بشكل واضح عن الواقعة
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