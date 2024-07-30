عزت الصفدي من مجدل شمس لـ الجديد: لا نملك قوة غير إرادتنا ولا نريد لأحد أن يزايد عليناً شمالاً أو يساراً وزعماء الطائفة الدرزية يجنحون دائماً نحو السلام