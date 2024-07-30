الصحافي حسين مرتضى لـ #الجديد: من قام بمجزرة مجدل شمس هو كيان الاحتلال ونحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما قبل

نصرالله: هناك 3 دول عربية ما زالت تعاني مباشرةً من الاحتلال والعدوان والإرهاب الإسرائيلي وهي فلسطين ولبنان وسوريا ونحن ننتصر اليوم لكل شعوب منطقتنا التي اعتدى عليها هذا الكيان