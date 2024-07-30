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خاص الجديد

الصحافي حسين مرتضى لـ #الجديد: من قام بمجزرة مجدل شمس هو كيان الاحتلال ونحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما قبل

2024-07-30 | 15:37
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الصحافي حسين مرتضى لـ #الجديد: من قام بمجزرة مجدل شمس هو كيان الاحتلال ونحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما قبل
الصحافي حسين مرتضى لـ #الجديد: من قام بمجزرة مجدل شمس هو كيان الاحتلال ونحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما قبل
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الصحافي حسين مرتضى لـ #الجديد: من قام بمجزرة مجدل شمس هو كيان الاحتلال ونحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عما قبل

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Aljadeed
الصحافي أيمن أبو جبل من مجدل شمس لـ الجديد: أهالي الضحايا كانوا متواجدين لحظة إنفجار الصاروخ في ملعب كرة القدم في مجدل شمس ولم يتمّ منعهم من الإقتراب من الموقع وبالنسبة لنا هوية القاتل مجهولة
اوساط حكومية للجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وخلافاً لكل الشائعات لم يتبلغ بموعد الضربة الاسرائيلية على لبنان

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