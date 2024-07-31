وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار لـ الجديد: نقف إلى جانب إخوتنا في المواطنة لكن جلسة الحكومة اليوم مجرد إلتقاط صورة أننا سنواجه العدوان وفي الواقع لا توجد خطة