وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان لـ #الجديد: ما قام به العدو الاسرائيلي يعكس عدم التزامه بالقرار 1701 والغارة الاسرائيلية استهدفت منطقة سكنية