نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بسام حمود لـ #هنا_بيروت: اتخذ القرار منذ فترة بإخلاء كل مقرات الجماعة وليس اليوم ويأتي في سياق الاجراءات الاحترازية

رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي أبو ياسين لـ #الجديد : نحن بحاجة الى استراتيجية دفاعية للحفاظ على سيادتنا ولكن حتى تتحق هذه الاستراتيجية يجب ان ندافع عن نفسنا ونمنع العدو من الاعتداء على لبنان