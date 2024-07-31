صلاح سلام لـ وهلق شو: لبنان اليوم في خط النار الأمامي وهو الأضعف بين بقية الساحات لذا نحن في مرحلة حرجة إذا تمكنا من تجنب الحرب سنكون قد تجنبنا مرحلة صعبة

عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد