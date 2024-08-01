أمين سر حركة فتح فتحي أبو العردات للجديد: دماء الشهداء اليوم تزيد الثورة اشتعالاً ونتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب موسعة لذا كل الإحتمالات مفتوحة وعملية التفاوض المتعلقة بالأسرى أصيبت بضربة كبيرة

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: العدو الصهيوني يرتكب مجرزة كبيرة بحق نازحين في المواصي وبعد ذلك يبرّر بأنه كان يريد استهداف قادة.. فهل هناك ظلم وإستبداد في الأرض أكثر من ذلك؟