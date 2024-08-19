نبيه عواضة يكشف عن تفاصيل مهمّة حول إغتيال شكر: شبكة الحزب لم تُخترق

نبيه عواضة لـ الجديد: الشهيد فؤاد شكر لم يكن متواجداً طوال النهار في المبنى الذي إستهدفته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية وكذلك لا يوجد له أي مكتب داخله وعملية الإغتيال تمّت فور وصوله إليه