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وزير الدفاع المقترح في الحكومة الإيرانية الجديدة: أعدكم بالانتقام لدماء هنية والعمق الاستراتيجي لإيران اليوم تغير كثيرا بالمقارنة بالعقدين الماضيين
وزير الدفاع المقترح في الحكومة الإيرانية الجديدة: أعدكم بالانتقام لدماء هنية والعمق الاستراتيجي لإيران اليوم تغير كثيرا بالمقارنة بالعقدين الماضيين
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نبيه عواضة يكشف عن تفاصيل مهمّة حول إغتيال شكر: شبكة الحزب لم تُخترق
2024-08-19 | 05:40
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نبيه عواضة يكشف عن تفاصيل مهمّة حول إغتيال شكر: شبكة الحزب لم تُخترق
نبيه عواضة يكشف عن تفاصيل مهمّة حول إغتيال شكر: شبكة الحزب لم تُخترق
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