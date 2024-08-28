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خاص الجديد

"خارج التيار من فترة".. مصادر الوطني الحر تكشف معلومات عن إستقالة النواب

2024-08-28 | 12:54
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&quot;خارج التيار من فترة&quot;.. مصادر الوطني الحر تكشف معلومات عن إستقالة النواب
"خارج التيار من فترة".. مصادر الوطني الحر تكشف معلومات عن إستقالة النواب

بعيداً عن عناوين السياسة الإقليمية وتجديد ولاية قوات اليونيفيل، يجب التوقف عند الأزمة الحالية داخل التيار الوطني الحر. بعد استقالة النائب إبراهيم كنعان، أصبح عدد النواب الخارجين عن كتلة التيار أربعة.


تعتبر مصادر التيار الوطني الحر أن هؤلاء النواب كانوا اسمياً ضمن التيار، لكنهم فعلياً بعيدون عنه منذ فترة طويلة. مع تناقص عدد أعضاء الكتلة إلى 12 نائبا و3 نواب حلفاء، تشير المصادر إلى أن معظمهم لم يصوت لصالح الإجماع المسيحي، مما يقلل من تأثيرهم في التصويت.

من ناحية أخرى، نفت مصادر النواب الخارجين من التيار نيتهم تشكيل كتلة جديدة مع نواب مستقلين، مشيرة إلى أن الوقت ما زال مبكراً لذلك، بسبب تضارب المصالح بين الأعضاء في الانتخابات النيابية والرئاسية.
"خارج التيار من فترة".. مصادر الوطني الحر تكشف معلومات عن إستقالة النواب

خاص الجديد

التيار الوطني الحر

ابراهيم كنعان

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لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين
13:38

لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين

لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين الذين " يطخون " عدوهم من قلب دبابته / فغضب الضفة الذي لم يهدأ يوما، أعلنته اسرائيل حربا مقتبس إجرامها عن إبادة غزة. ألوية العدو التي لم تخرج من القطاع بعد ، نقلت نارها الى مدن الضفة ومخيماتها، وبدأت عدوانا بغلاف عسكري لكنه يطال عمليا كل متحرك على الارض، ولا يستثنني المستشفيات والمدارس وسيارات االاسعاف ، ويطلب الى السكان مغادرة مخيماتهم الى جهة غير آمنة. كتائب عدة دخلت مدنا بالضفة على جناح اسم مسموم هو " المخيمات الصيفية" ، فتتحول هذه المخيمات الى لهيب في استعادة لمشهد عملية السور الواقي عام 2002.

13:38

لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين

لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين الذين " يطخون " عدوهم من قلب دبابته / فغضب الضفة الذي لم يهدأ يوما، أعلنته اسرائيل حربا مقتبس إجرامها عن إبادة غزة. ألوية العدو التي لم تخرج من القطاع بعد ، نقلت نارها الى مدن الضفة ومخيماتها، وبدأت عدوانا بغلاف عسكري لكنه يطال عمليا كل متحرك على الارض، ولا يستثنني المستشفيات والمدارس وسيارات االاسعاف ، ويطلب الى السكان مغادرة مخيماتهم الى جهة غير آمنة. كتائب عدة دخلت مدنا بالضفة على جناح اسم مسموم هو " المخيمات الصيفية" ، فتتحول هذه المخيمات الى لهيب في استعادة لمشهد عملية السور الواقي عام 2002.

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