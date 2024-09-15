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خاص الجديد

الخماسية تسعى لانتخاب رئيس قبل الانتخابات الأميركية

2024-09-15 | 12:50
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الخماسية تسعى لانتخاب رئيس قبل الانتخابات الأميركية
الخماسية تسعى لانتخاب رئيس قبل الانتخابات الأميركية

تسعى الخماسية، التي تضم مجموعة من القوى السياسية اللبنانية، إلى تجاوز العقبات التي تعرقل وصول الأطراف السياسية إلى توافق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات الأميركية. مصادر نيابية على صلة مع سفراء اللجنة أكدت للجديد أن لقاء السبت في قصر الصنوبر يُعد خطوة إيجابية، ويُنتظر أن يتبعه لقاء آخر في دارة السفير السعودي وليد البخاري يوم الثلاثاء المقبل. إذا تحقق هذا اللقاء، فإن الخماسية ستكون قد بدأت جهوداً جدية لدفع اللبنانيين نحو التشاور وتخفيف المطالب الشكلية والتركيز على الهدف الأساسي وهو انتخاب الرئيس.

تعاون رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الخماسية يُعتبر مؤشراً على فصل الثنائي الشيعي بين مسار الحرب في الجنوب وغزة واستحقاق الانتخابات الرئاسية. المصادر أضافت أن الخماسية تدفع نحو تبني فكرة التشاور، ولكن بعيداً عن آلية الرئيس بري ومبادرته المتكاملة.

سعي الخماسية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية يشير إلى أن الدعم لحركة غزة لا يزال مستمراً، والمفاوضات لا تزال صعبة. الدول الخمس تسعى للاستثمار في النفوذ الإيراني للوصول إلى حل رئاسي، ولكن تبقى مهمة إقناع الأطراف الرافضة للحوار ضرورية لتحقيق هذا الهدف، وإلا فقد لا يتم انتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب على غزة.
الخماسية تسعى لانتخاب رئيس قبل الانتخابات الأميركية

خاص الجديد

اللجنة الخماسية

الملف الرئاسي

لبنان

قصر الصنوبر

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