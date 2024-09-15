الخماسية تسعى لانتخاب رئيس قبل الانتخابات الأميركية

تسعى الخماسية، التي تضم مجموعة من القوى السياسية اللبنانية، إلى تجاوز العقبات التي تعرقل وصول الأطراف السياسية إلى توافق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات الأميركية. مصادر نيابية على صلة مع سفراء اللجنة أكدت للجديد أن لقاء السبت في قصر الصنوبر يُعد خطوة إيجابية، ويُنتظر أن يتبعه لقاء آخر في دارة السفير السعودي وليد البخاري يوم الثلاثاء المقبل. إذا تحقق هذا اللقاء، فإن الخماسية ستكون قد بدأت جهوداً جدية لدفع اللبنانيين نحو التشاور وتخفيف المطالب الشكلية والتركيز على الهدف الأساسي وهو انتخاب الرئيس.