الخبير في الحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي لـ وهلق وشو: ما حدث أدلته واضحة والاجهزة التي لم تنفجر إما بسبب نفاذ بطاريتها أو أنها لم تستخدم أو كانت خارج نطاق التغطية هذه الأجهزة تحديداً قد تساعد في التحقيق