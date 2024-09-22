المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ الجديد: العدو لا يكتفي باحتلال غزة والضفة الغربية ونعلم أنه كان سيتوجه إلى لبنان

المسؤول الاعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني للجديد: العدو يريد من خلال المجازر والاغتيالات ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وان يضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وهو ارتكب اليوم جريمة وحشية تؤكد طبيعة هذا الكيان الفاشي وهو تجاوز كل القوانين الدولية