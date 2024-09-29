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النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
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مراسل الجديد: إستشهاد محمد دحروج مسؤول في الجماعة الإسلامية في غارة جب جنين
2024-09-29 | 08:33
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مراسل الجديد: إستشهاد محمد دحروج مسؤول في الجماعة الإسلامية في غارة جب جنين
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مراسل الجديد: إستشهاد محمد دحروج مسؤول في الجماعة الإسلامية في غارة جب جنين
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