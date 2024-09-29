العميد المتقاعد خالد حمادة لـ وهلق شو: نحن في لحظة حقيقة واضحة وما حصل يدل على أن الحزب كان مكشوفاً أمنياً وهناك جهد استخباراتي إسرائيلي ليس منذ بدء جبهة الإسناد إنما من زمن طويل