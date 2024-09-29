معلومات الجديد: رئيس التيار الوطني الحر اتصل برئيس تيار المردة وحث على ضرورة التواصل بين الجميع وابقاء التواصل بينهما ومع الآخرين مستمرا في هذا الوقت الذي يمر به لبنان لحماية الداخل وتحصينه من الفتن