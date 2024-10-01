النائب وائل أبو فاعور لـ #الجديد: الحل في لبنان يكمن بانتخاب رئيس جمهورية وفاقي وهناك نضوج كبير بين الافرقاء

النائب وائل أبو فاعور لسكاي نيوز عربية: لا نصدق الرواية الإسرائيلية بشأن الهجوم على مجدل شمس وهناك ضغط أميركي على إسرائيل لضمان ألا يقود الهجوم المتوقع على لبنان إلى حرب مفتوحة