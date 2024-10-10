بري تعليقاً عن دعوة جعجع إلى حوار وطني في معراب: "ما قبل نعمل معراب بالمجلس"

جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط