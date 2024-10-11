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النائب والوزير السابق إيلي ماروني لـ الجديد: طالبنا سابقاً مع المجتمع الدولي بتسليم قراري السلم والحرب للدولة اللبنانية ولم يستمع لنا أحد اليوم يجب الإسراع لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة
2024-10-11 | 04:22
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النائب والوزير السابق إيلي ماروني لـ الجديد: طالبنا سابقاً مع المجتمع الدولي بتسليم قراري السلم والحرب للدولة اللبنانية ولم يستمع لنا أحد اليوم يجب الإسراع لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة
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النائب والوزير السابق إيلي ماروني لـ الجديد: طالبنا سابقاً مع المجتمع الدولي بتسليم قراري السلم والحرب للدولة اللبنانية ولم يستمع لنا أحد اليوم يجب الإسراع لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة
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