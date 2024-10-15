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إذاعة جيش العدو: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
إذاعة جيش العدو: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله
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وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للجديد: إذا بقي الميدان هو المتحكم بالوضع في لبنان ستدوم المرحلة سنوات طويلة
2024-10-15 | 15:07
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وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للجديد: إذا بقي الميدان هو المتحكم بالوضع في لبنان ستدوم المرحلة سنوات طويلة
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