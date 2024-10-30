فيديو - سائق المركبة المستهدفة في بشامون وشهود عيان يروون لـ الجديد لحظات العـدوان

النائب انطوان حبشي لـ الجديد: يجب إعادة "الدرع الازرق" على قلعة بعلبك فوراً لحماية الاثار من الحرب

النائب انطوان حبشي لـ الجديد: يجب إعادة "الدرع الازرق" على قلعة بعلبك فوراً لحماية الاثار من الحرب