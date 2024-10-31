أوساط سياسية للجديد: لا يتوقع حضور أي من الموفدين الى لبنان إذ إن عودة هوكشتاين مرتبطة بنتائج البحث في إسرائيل وحضور الموفد الامني القطري مرتبط بنجاح مساعي الحل في غزة