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أوساط سياسية للجديد: لا يتوقع حضور أي من الموفدين الى لبنان إذ إن عودة هوكشتاين مرتبطة بنتائج البحث في إسرائيل وحضور الموفد الامني القطري مرتبط بنجاح مساعي الحل في غزة
2024-10-31 | 14:21
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أوساط سياسية للجديد: لا يتوقع حضور أي من الموفدين الى لبنان إذ إن عودة هوكشتاين مرتبطة بنتائج البحث في إسرائيل وحضور الموفد الامني القطري مرتبط بنجاح مساعي الحل في غزة
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