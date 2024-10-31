مراسلة الجديد: صلية صاروخية بإتجاه تجمعات جنود الإحتلال في بلدة الخيام

معلومات الجديد: هوكشتاين طلب من لبنان قبل توجهه إلى تل أبيب اعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد للمساعدة في مهامه ولتمكينه من الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار