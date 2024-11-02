صور حصرّية للمضبوطات.. ومعلومات لأول مرة عن "كومندوز البترون"

وأفادت معلومات الجديد بأن عملية الكومندوز الإسرائيلية في مدينة البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جندياً إسرائيلياً، بينهم مدنيان.

كما تكشفت تفاصيل حول اختطاف القبطان عماد أمهز، الذي وقع قبل 48 ساعة، وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من زوجته.

وأشارت مصادر الجديد إلى أن أمهز ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد استأجر شقة في البترون قبل حوالي شهر للدراسة في معهد البحار.

وبحسب معلومات الجديد عثرت القوى الأمنية في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي.

كما تمكنت من الحصول على جهاز تسجيل الكاميرات المحيط بالشقة، لكن المعلومات المحفوظة حُذفت عن بُعد من قبل إسرائيل.

وحصلت قناة الجديد على صور للمضبوطات التي وجدت بحوزة أمهز: