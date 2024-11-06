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فيديو - غارات عنيفة ومتتالية بمحاذاة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
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فيديو - بالتفاصيل والأرقام.. مراسلة الجديد تستعرض نتائج الإنتخابات الأميركية
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
خاص الجديد
مراسلة الجديد: مطار بيروت لا يزال يعمل حتى هذه اللحظة وهناك إتصالات جارية لتجنيبه أي عدوان
2024-11-06 | 17:10
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مراسلة الجديد: مطار بيروت لا يزال يعمل حتى هذه اللحظة وهناك إتصالات جارية لتجنيبه أي عدوان
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مراسلة الجديد: مطار بيروت لا يزال يعمل حتى هذه اللحظة وهناك إتصالات جارية لتجنيبه أي عدوان
خاص الجديد
محليات
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بث مباشر: غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومواكبة لتطورات الجبهة
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18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت>
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
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