الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
16:57
فيديو - جانب من الغارات العنيفة التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت
16:41
فيديو - رئيس بلدية ميس الجبل يكشف لـ الجديد أفعال العدو الهمجية في البلدة
16:32
فيديو - صاحب المطعم اللبناني الذي زاره ترامب: هذا ما وعدنا به
13:25
فيديو - مجـزرة في صور.. مراسل الجديد يطلعنا على آخر المعطيات
13:12
فيديو - هوكستين عائد وإتفاق قيد التحضير بين لبنان و"إسرائيل".. معلومات هامّة تنقلها مراسلة الجديد
خاص الجديد
رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير لـ الجديد: العدو فجّر سراي ميس الجبل الحكومي
2024-11-08 | 16:04
A-
A+
رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير لـ الجديد: العدو فجّر سراي ميس الجبل الحكومي
مقالات ذات صلة
فيديو - رئيس بلدية ميس الجبل يكشف لـ الجديد أفعال العدو الهمجية في البلدة
معلومات الجديد: جيش العدو قام بتفخيخ وتفجير مبنى سراي ميس الجبل الحكومي
بعد العدوان الاسرائيلي على طريق أكروم كفرتون .. رئيس بلدية قنية أكروم أنور أسبر يطلق صرخة عبر "الجديد"
رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير لـ الجديد: العدو فجّر سراي ميس الجبل الحكومي
خاص الجديد
محليات
بلدية
الجبل
المنعم
الجديد:
العدو
الجبل
الحكومي
العودة الى الأعلى
"ديل" إيراني - أميركي قريب.. وهوكستين أقرب!
فيديو - كمين محكم في يارون.. مراسل الجديد يروي تفاصيل ما حدث
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:32
مولوي لـ الجديد: الحريق في الحمرا انتهى بعد أن بدأ نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات وتمدد إلى خزانات المازوت وقمنا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث
03:32
مولوي لـ الجديد: الحريق في الحمرا انتهى بعد أن بدأ نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات وتمدد إلى خزانات المازوت وقمنا بإرسال خبير حريق للتحقيق في أسباب الحادث
17:33
مراسلة الجديد: 14 غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن
17:33
مراسلة الجديد: 14 غارة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن
17:31
مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية
17:31
مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية
يحدث الآن
فن
04:53
اليكم حقيقة خضوع ميلانيا ترامب للتجميل في الفترة الأخيرة؟
محليات
04:29
مراسل الجديد: معلومات أولية عن شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المجادل
عربي و دولي
04:14
ايران تنفي تورطها بمحاولة اغتيال ترامب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:39
هيئة الأركان الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار
18:22
سوريا.. غارات إسرائيلية على ريفي حلب وإدلب
01:44
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه صفد واعتراض بعضها مقابل سقوط أخرى بمناطق مفتوحة
01:43
"اختفاء أدوية ومعدات طبية من السوق".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
23:45
الحُكم على رئيس الاتحاد الإسباني للرماية بالسجن عامين .. إليكم التهمة
16:46
مراسل الجديد: إطلاق الرصاص والقذائف توقّف في مخيم عين الحلوة
بالفيديو
بالفيديو
16:41
فيديو - رئيس بلدية ميس الجبل يكشف لـ الجديد أفعال العدو الهمجية في البلدة
16:32
فيديو - صاحب المطعم اللبناني الذي زاره ترامب: هذا ما وعدنا به
16:18
إشتباكات في مخيم عين الحلوة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
15:48
بري يصرّح وعلي عباس يصحّح
15:41
فيديو - عدوان جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت
13:25
فيديو - مجـزرة في صور.. مراسل الجديد يطلعنا على آخر المعطيات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
12:24
"ديل" إيراني - أميركي قريب.. وهوكستين أقرب!
خاص الجديد
12:24
"ديل" إيراني - أميركي قريب.. وهوكستين أقرب!
عربي و دولي
10:32
نتنياهو يصدر قراراً عاجلاً بشأن أحداث أمستردام.. ويكلّف الموساد!
عربي و دولي
10:32
نتنياهو يصدر قراراً عاجلاً بشأن أحداث أمستردام.. ويكلّف الموساد!
عربي و دولي
14:39
هيئة الأركان الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار
عربي و دولي
14:39
هيئة الأركان الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار
محليات
15:01
بالصور - العدو يهدّد مجدّداً بقصف الضاحية الجنوبية
محليات
15:01
بالصور - العدو يهدّد مجدّداً بقصف الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
12:16
بسبب "صيانته العالية".. هآرتس: ترامب سيزيح نتنياهو
عربي و دولي
12:16
بسبب "صيانته العالية".. هآرتس: ترامب سيزيح نتنياهو
خاص الجديد
15:48
بري يصرّح وعلي عباس يصحّح
خاص الجديد
15:48
بري يصرّح وعلي عباس يصحّح
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024