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الطيران الحربي شن غارة استهدفت محيط بلدة مجدل زون
الطيران الحربي شن غارة استهدفت محيط بلدة مجدل زون
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2024-11-12 | 09:10
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف محيط المدرسة الدولية في حبوش قضاء النبطية
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