نائب رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان نجاد عصام فارس لـ الجديد: ترامب رجل سلم وهو يريد إنهاء الحرب

رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال لـ الجديد: هناك إشارات إيجابية بشأن وقف إطلاق النار وهوكستين يتواصل مع الطرفين ولكن الأمر يتوقف على نتنياهو